Объем инвестиций в строительство в Новосибирской области за год упал на 40%

НОВОСИБИРСК, 14 марта. /Корр. ТАСС Анастасия Аникина/. Объем инвестированных в строительство средств за 2016 год в Новосибирской области составил 36,1 млрд рублей, что на 40% меньше уровня 2015 года. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС президент саморегулируемой организации НП «Строители Сибирского региона» Александр Савельев.

«В прошлом году мы (в Новосибирской области) освоили всего 36,1 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом, где было 50 млрд рублей, падение почти на 40%. Это говорит о том, что в Новосибирской области маленький рынок строительных работ, и у строителей мало денег», — сказал он, отметив, что речь идет в целом о строительстве зданий и сооружений и реконструкции.

По словам Савельева, в Красноярском крае по строительным работам было освоено 195 млрд рублей, что во многом связано с Универсиадой и инвестициями из федерального бюджета, в Кемеровской области — 90 млрд, в Иркутской — 88 млрд, в Омской — 55 млрд, в Томской области, которая «почти в три раза меньше Новосибирской по численности населения» — 39 млрд.

Он добавил, что, помимо падения уровня инвестиций в строительство, в Новосибирской области три года подряд наблюдается сокращение инвестиций в основной капитал. По данным Росстата, в 2016 году предприятия региона использовали 143,5 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что на 18,9% меньше уровня 2015 года. Основную долю в общем объеме составили расходы на строительство зданий и сооружений — 54,7%.