Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Бортпроводник с ВИЧ отстоял право работать
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Самойлова: кто она и почему поедет на Евровидение-2017
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, кто отдал приказ
«Даже не может прицелиться»: СМИ о провале F-35
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Чем полезен жгучий перец: обзор
У некоторых людей мозг до старости остается «молодым»
Канадские полицейские застрелили на месте русского нарушителя ПДД
Президент Чехии назвал себя агентом Путина
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
1185-летие Наины Ельциной
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
12Наступление на Мосул
16:26 (мск), источник: ТАСС

Объем инвестиций в строительство в Новосибирской области за год упал на 40%

По мнению экспертов, это говорит о том, что в регионе маленький рынок строительных работ, и у строителей мало денег.

НОВОСИБИРСК, 14 марта. /Корр. ТАСС Анастасия Аникина/. Объем инвестированных в строительство средств за 2016 год в Новосибирской области составил 36,1 млрд рублей, что на 40% меньше уровня 2015 года. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС президент саморегулируемой организации НП «Строители Сибирского региона» Александр Савельев.

«В прошлом году мы (в Новосибирской области) освоили всего 36,1 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом, где было 50 млрд рублей, падение почти на 40%. Это говорит о том, что в Новосибирской области маленький рынок строительных работ, и у строителей мало денег», — сказал он, отметив, что речь идет в целом о строительстве зданий и сооружений и реконструкции.

По словам Савельева, в Красноярском крае по строительным работам было освоено 195 млрд рублей, что во многом связано с Универсиадой и инвестициями из федерального бюджета, в Кемеровской области — 90 млрд, в Иркутской — 88 млрд, в Омской — 55 млрд, в Томской области, которая «почти в три раза меньше Новосибирской по численности населения» — 39 млрд.

Он добавил, что, помимо падения уровня инвестиций в строительство, в Новосибирской области три года подряд наблюдается сокращение инвестиций в основной капитал. По данным Росстата, в 2016 году предприятия региона использовали 143,5 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что на 18,9% меньше уровня 2015 года. Основную долю в общем объеме составили расходы на строительство зданий и сооружений — 54,7%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Избирком Петербурга отклонил заявку на референдум о передаче Исаакиевского собора РПЦ
Кремль назвал фильм CNN о Путине «одиозным»
Голодец: Бедность россиян уникальна
«Не уберегли»: Путин сообщил, что Медведев заболел гриппом
Генпрокуратура назвала догадкой данные о крушении Ту-154
Процедуру выхода Великобритании из ЕС запустят в конце марта
Книга с картинами Буша-младшего стала бестселлером
Россию ждет крупнейшее за сто лет половодье
Спорт
Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане Министр спорта России Павел Колобков встретился в Лозанне с руководителями Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации легкой атлетики
Авто
Сбил ребенка в воспитательных целях: возбуждено уголовное дело В Ленобласти возбуждено дело в отношении водителя, который наехал на ребенка за стрельбу по его машине из игрушки
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Сногсшибательная шпионка: Шарлиз Терон показала «Атомную блонду» 41-летняя актриса предстала в образе бесстрашного агента британских спецслужб
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь