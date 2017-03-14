Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
В США растет мода на пересадку собственного жира
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Российский корабль «отрезвил» весь украинский флот – СМИ
СМИ: раскрыт последний тайный шаг Обамы на посту
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Скандал на шоу «Минута славы»: выводы и уроки
В США растет мода на пересадку собственного жира
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Фестиваль весны в Индии
16Неслабый пол
12:21 (мск), источник: АиФ Челябинск

В центре Челябинска демонтирован нелегальный киоск

Торговый павильон был установлен незаконно.

В Челябинске продолжается борьба с нелегальными киосками. 13 марта был демонтирован торговый павильон по продаже овощей и фруктов по адресу Кирова, 11, — сообщает отдел по связям со СМИ УМВД России по Челябинску.

У предпринимателей не было правоустанавливающих документов для торговли и размещения торгового киоска. Павильон был демонтирован в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» сотрудниками МКУ «Служба демонтажа и землеустройства» Администрации Челябинска в присутствии полицейских.

В июне 2016 года владельцу киоска было выдано соответствующее уведомление о самостоятельном освобождении земельного участка, но он не спешил его исполнять.

Как оказалось, это было не единственное нарушение на счету торговцев овощами и фруктами. Свою деятельность они осуществляли незаконно — не имея регистрации ни ИП, ни другого юридического лица.

«Работа по данному направлению деятельности продолжена, в ближайшее время планируется демонтаж иных подобных объектов», — уточняют в городскому управлении МВД.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Чудо в перьях. Житель Нижневартовска спас жизнь совы
CNN показал фильм о Владимире Путине
Эксперты составили рейтинг полезности депутатов Госдумы
Орешкин назвал рубль слишком крепким
Путин наградил Ельцину орденом Святой Великомученицы Екатерины
Минздрав внес поправки в проект антитабачной концепции
Мустафина расстанется с автомобилем, полученным за победу на ОИ
Россию ожидает крупнейшее за сто лет половодье
Спорт
Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане Министр спорта России Павел Колобков встретился в Лозанне с руководителями Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации легкой атлетики
Авто
Автомобили с рекордными пробегами (видео) Все водители соревнуются друг с другом пробегами машин. 50, 100 или 200 тысяч? Не смешите нас! В мире есть настоящие рекордсмены
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Сногсшибательная шпионка: Шарлиз Терон показала «Атомную блонду» 41-летняя актриса предстала в образе бесстрашного агента британских спецслужб
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь