В центре Челябинска демонтирован нелегальный киоск

В Челябинске продолжается борьба с нелегальными киосками. 13 марта был демонтирован торговый павильон по продаже овощей и фруктов по адресу Кирова, 11, — сообщает отдел по связям со СМИ УМВД России по Челябинску.

У предпринимателей не было правоустанавливающих документов для торговли и размещения торгового киоска. Павильон был демонтирован в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» сотрудниками МКУ «Служба демонтажа и землеустройства» Администрации Челябинска в присутствии полицейских.

В июне 2016 года владельцу киоска было выдано соответствующее уведомление о самостоятельном освобождении земельного участка, но он не спешил его исполнять.

Как оказалось, это было не единственное нарушение на счету торговцев овощами и фруктами. Свою деятельность они осуществляли незаконно — не имея регистрации ни ИП, ни другого юридического лица.

«Работа по данному направлению деятельности продолжена, в ближайшее время планируется демонтаж иных подобных объектов», — уточняют в городскому управлении МВД.