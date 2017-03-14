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12:18 (мск), источник: Om1.ru

Омск и Сочи свяжут регулярные прямые рейсы

Самолёты между двумя городами будут курсировать в летнем сезоне.

Авиакомпания «Нордавиа — региональные авиалинии» с 29 мая по 28 сентября станет выполнять регулярные прямые рейсы в Сочи. Как сообщает Омский аэропорт, перелёты будут осуществляться на лайнерах Boeing 737−500.

Самолёты из Омска в Сочи будут вылетать по понедельникам в 08:55 и по четвергам в 03:25. Обратно «боинги» полетят по понедельникам в 00:30 и по средам в 19:20. Время во всех случаях указано местное.

Минимальный тариф при перелёте в одну сторону составляет 4500 рублей без учёта топливного сбора. Фактически билет на одного взрослого человека будет стоить от 12,5 до 16,5 тысяч рублей.

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