Омск и Сочи свяжут регулярные прямые рейсы

Авиакомпания «Нордавиа — региональные авиалинии» с 29 мая по 28 сентября станет выполнять регулярные прямые рейсы в Сочи. Как сообщает Омский аэропорт, перелёты будут осуществляться на лайнерах Boeing 737−500.

Самолёты из Омска в Сочи будут вылетать по понедельникам в 08:55 и по четвергам в 03:25. Обратно «боинги» полетят по понедельникам в 00:30 и по средам в 19:20. Время во всех случаях указано местное.

Минимальный тариф при перелёте в одну сторону составляет 4500 рублей без учёта топливного сбора. Фактически билет на одного взрослого человека будет стоить от 12,5 до 16,5 тысяч рублей.