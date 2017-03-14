Омское метро находится в аварийном состоянии

Сегодня, 14 марта, Счетная палата РФ обнародовала сенсационные данные о печально знаменитом омском долгострое — метро. Как сообщил аудитор ведомства Валерий Богомолов, фактически его возведение началось в 2005 году.

Сейчас недострой опасен для жизни. Специалист счетной палаты привел некоторые любопытные факты, ранее неизвестные.

По состоянию на январь 2008 года из запланированных на строительство 9,8 миллиардов рублей фактически потрачено 1,6 миллиардов.

Кроме того в плане мероприятий по подготовке к 300-летию Омска объем финансирования работ по строительству метрополитена на 2008−2016 годы был запланирован в размере 30,6 миллиардов рублей, в том числе 4,5 миллиардов давал бюджет Омской области и 6,1 миллиард рублей — федеральная казна.

Фактически на финансирование строительства объекта было направлено 6,6 миллиардов, из которых 3,8 миллиардов — деньги Омской области и 2,8 миллиарда — федеральные средства.

Валерий Богомолов, аудитор счетной палаты РФ:

— Также было установлено, в феврале 2014 года Минфин России предоставил бюджету Омской области дотацию на строительство Омского метрополитена 1 миллиард. Часть этих средств, 290 миллионов рублей, была предоставлена в качестве аванса подрядчику, компании «Мостовик», которая была объявлена банкротом. Просроченная дебиторская задолженность по выданному авансу составляет 80 миллионов. Остаток дотации из федерального бюджета в размере 710 миллионов рублей до настоящего времени не использован и находится на лицевом счете Минфина Омской области. С 2014 года строительство метрополитена не ведется. Сейчас степень готовности объекта составляет 36 процентов. При этом отклонение от сроков выполнения работ увеличило проектную стоимость метро с 11 до 19 миллиардов рублей.

На сегодня недострой опасен для жизни горожан. Средства на его дальнейшее строительство не предусмотрены.

Валерий Богомолов:

— Состояние объекта незавершенного строительства влечет риски возникновения аварийных ситуаций с тяжелыми последствиями, в том числе: проседание грунтов под жилыми домами, деформация временных ограждающих конструкций, подтопление перегонных тоннелей. При этом бюджетом Омской области средства на метрополитен в 2017 году не предусмотрены.

Отметим, что 21 июля 2016 года метро было исключено из плана мероприятий по празднованию 300-летия Омска.