Суд признал «ЦентрОбувь» банкротом

Арбитражный суд Москвы признал обувную сеть «Центробувь» банкротом, сообщает ПРАЙМ. В отношении должника открыто конкурсное производство сроком на полгода. Конкурсным управляющим утвержден Дмитрий Бубнов.

На заседании суда во вторник, 14 марта, временный управляющий Андрей Попов сообщил, что в реестр требований кредиторов компании включено в настоящий момент 255 требований. Их сумма — 23,5 млрд руб

О том, что «ЦентрОбуви» грозит банкротство, сообщал в апреле 2016 года «Коммерсантъ». Тогда газета написала о введении в отношении компании процедуры наблюдения. Основными заявителями являются «Сандорини» и Московский кредитный банк (МКБ). Долг «ЦентрОбуви» перед «Сандорини» составляет 4,09 млн руб. В целом, по оценке издания, обязательства ретейлера могут превышать 25 млрд руб. Газета писала, что в первом квартале 2016 года ретейлер закрыл почти сотню магазинов, а в 2015 году — более 250.

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