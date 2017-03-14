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12:37 (мск), источник: РБК

Суд признал «ЦентрОбувь» банкротом

Компания «ЦентрОбувь» признана банкротом. Временный управляющий сообщил в суде, что в реестр требований кредиторов включено 255 требований на сумму 23,5 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы признал обувную сеть «Центробувь» банкротом, сообщает ПРАЙМ. В отношении должника открыто конкурсное производство сроком на полгода. Конкурсным управляющим утвержден Дмитрий Бубнов.

На заседании суда во вторник, 14 марта, временный управляющий Андрей Попов сообщил, что в реестр требований кредиторов компании включено в настоящий момент 255 требований. Их сумма — 23,5 млрд руб

О том, что «ЦентрОбуви» грозит банкротство, сообщал в апреле 2016 года «Коммерсантъ». Тогда газета написала о введении в отношении компании процедуры наблюдения.

Основными заявителями являются «Сандорини» и Московский кредитный банк (МКБ). Долг «ЦентрОбуви» перед «Сандорини» составляет 4,09 млн руб. В целом, по оценке издания, обязательства ретейлера могут превышать 25 млрд руб. Газета писала, что в первом квартале 2016 года ретейлер закрыл почти сотню магазинов, а в 2015 году — более 250.

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Совладелец обувной сети Дмитрий Светлов в разговоре с «Коммерсантом» отмечал, что руководство компании пока не определило свою стратегию после введения наблюдения. Он отмечал, что переговоры о реструктуризации долгов продолжаются.

14 сентября 2016 года в федеральный розыск был объявлен один из акционеров «ЦентрОбуви» Сергей Ломакин. Компаний Retail Brands Collection (RBC), представляющая Ломакина, заявляла, что акционер стал жертвой развернутой против него кампании, развернутой контролирующими акционерам обувной сети.

На следующий день «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что следствие попросит суд заочно арестовать его. Бизнесмену инкриминируется хищение кредита в 9 млрд руб., выданного на развитие обувной сети Газпромбанком.

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