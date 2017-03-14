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13:57 (мск), источник: Nakanune.ru

Сергей Чемезов рассказал о перспективах «УВЗ» в «Ростехе»: Накопившиеся вагоны надо продавать, а «Армату» пока продавать не будем

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал о перспективах НПК «Уралвагонзавод» и «Курганмашзавода» в составе федеральной корпорации. «РЖД» прекратили закупать вагоны у «Уралвагонзавода». Предприятие, чтобы не останавливать производство, закупало собственный товар у себя.

Источник: Nakanune.ru

Об этом заявил гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире программы «Вести», передает корреспондент Накануне.RU.

«УВЗ» должен был создать логистическую компанию, но фактически сами у себя и закупали. Теперь это все накопилось, и надо будет продавать. Производство, которое сегодня есть, реализуется. Танки будут производиться в любом случае, на них есть спрос, но «Армату» мы еще не продаем, она нужна Минобороны. Пока продаем «Т-90». Лицензию на «Т-90″ продали в Индию, там идет активное освоение, пока мы поставляем туда комплектующие», — рассказал Сергей Чемезов.

Также гендиректор «Ростеха» высказал мнение о слиянии «Объединенной авиастроительной корпорации» и других компаний.

«Может быть, это и было бы целесообразным, но не сегодня. Дайте нам разобраться с “УВЗ”. Кроме того, нам еще будет передан “Курганмашзавод”, потому что “Внешэкономбанк” вынужден забрать этот завод в счет тех кредитов, которые выдали ранее. Мы договорились с банком, что завод дадут в управление, в перспективе, когда завод рассчитается по долгам, может, останется навсегда», — рассказал Сергей Чемезов.

Он также отметил, что для «ОАК» 70% комплектующих производят предприятия «Ростеха»: авионика, техника, средства радиоборьбы и многое другое.

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