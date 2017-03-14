Новосибирская фирма вывела из страны 25 млн рублей под видом платы за комбикорм

Новосибирская таможня совместно с региональным управлением ФСБ выявила фирму-однодневку, которая вывела за границу 25 млн рублей по фиктивным внешнеэкономическим контрактам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сибирского таможенного управления.

Фирма, зарегистрированная в Новосибирске, в 2015 году перечислила деньги на счет казахстанской фирмы за поставку комбикорма. Но, как следует из материалов дела, продукция не поступила заказчику, который, в свою очередь, не потребовал возврата денежных средств в размере 25 млн рублей.

Проверка показала, что обе фирмы существовали только на бумаге и не располагались по месту регистрации.

Позже был выявлен учредитель созданных фирм, предоставивший свои документы для их создания.

«За вознаграждение в сумме 1,5 тыс рублей жительница Новосибирска 1966 г. р. подписала документы для создания трех юридических лиц и подала их на регистрацию в налоговую службу, заверив своей подписью осведомленность об имеющейся ответственности за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений. При этом женщина осознавала, что управленческие функции и фактическое руководство созданными фирмами она осуществлять не будет», — пояснили в ведомстве.

В отношении женщины возбуждены три уголовных дела за незаконное предоставление документов для образования юридического лица.