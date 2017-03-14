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13:10 (мск), источник: УралПолит.ру

«Энергосбыт» пригрозил отключить за долги «Ельцин Центр», ТТУ и Центр международной торговли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта, ИА УралПолит.Ru. Режим частичного ограничения теплоснабжения и горячего водоснабжения за долги введен на ряде екатеринбургских предприятий и организаций, в их числе трамвайно-троллейбусное управление и Ельцин Центр. Задолженность предприятий достигла 15 миллионов рублей.

В течение пяти дней после введения ограничения предприятия должны погасить задолженность.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе свердловского филиала «Энергосбыт Плюс», в противном случае в отношении должников будет введен полного ограничения подачи тепловой энергии.

«В конце недели Свердловский филиал ОАО “Энергосбыт Плюс” ввел частичное ограничение поставки тепловой энергии ряду екатеринбургских предприятий. В этот список попали: Центр Международной Торговли (ЦМТЕ) Екатеринбург, ЕМУП “ТТУ”, ООО “Уральский ЦКС”, АО “Уралтрансмаш”, Ельцин Центр. Так, ЦМТЕ задолжал энергетикам 2 млн. 468 тыс. рублей, Ельцин Центр 3 млн. 301 тыс. рублей. Самый большой долг у ЕМУП “ТТУ” — 8 млн. 978 тыс. рублей», — отмечают в пресс-службе «Энергосбыт Плюс».

Процедура ограничения должники проводят самостоятельно в присутствии теплоинспектора Энергосбыта, который пломбирует теплоузел и составляет акт частичного ограничения.

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