К 2019 году Крым может выйти на уровень урожайности 1990 года — эксперт

Такую точку зрения на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе озвучила директор филиала ФГБУ «Всероссийский центр оценки качества зерна» в Республике Крым Любовь Король.

«По крайней мере, такие задачи есть», — отметила она. Король рассказала, что урожай зерновых в 1990 году был самым большим из известных ей в советское время.

«Потом в 2008-м — 1,8 миллиона тонн, затем тенденция в 2013 году была к снижению, собирали около миллиона (тонн — ред.). И сейчас, слава Богу, последний год, 2016-й, — 1,4 миллиона тонн», — пояснила она.

Вместе с тем Король подчеркнула, что простой земель сельскохозяйственного назначения наряду с рядом факторов тормозит темпы роста урожайности зерновых в Крыму.

«Я думаю, что не все сельхозземли сейчас засеваются, очень много у нас простаивает земли. Наверное, нет еще на них (участки земли — ред.) собственника», — отметила она и добавила, что также темпы роста урожайности замедляют проблемы с удобрениями, мелиорацией и поливом посевных площадей.