Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Чем полезен жгучий перец: обзор
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
Россияне предпочли ипотеку аренде
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, кто отдал приказ
«Даже не может прицелиться»: СМИ о провале F-35
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Чем полезен жгучий перец: обзор
У некоторых людей мозг до старости остается «молодым»
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
16Неслабый пол
8На Сицилии извергается вулкан Этна
12Первая женщина в космосе
15:17 (мск), источник: РИА Крым

К 2019 году Крым может выйти на уровень урожайности 1990 года — эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости (Крым). Урожайности зерновых на уровне 2 миллионов тонн, как в 1990 году, возможно достичь к 2019 году.

Такую точку зрения на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе озвучила директор филиала ФГБУ «Всероссийский центр оценки качества зерна» в Республике Крым Любовь Король.

«По крайней мере, такие задачи есть», — отметила она. Король рассказала, что урожай зерновых в 1990 году был самым большим из известных ей в советское время.

«Потом в 2008-м — 1,8 миллиона тонн, затем тенденция в 2013 году была к снижению, собирали около миллиона (тонн — ред.). И сейчас, слава Богу, последний год, 2016-й, — 1,4 миллиона тонн», — пояснила она.

Вместе с тем Король подчеркнула, что простой земель сельскохозяйственного назначения наряду с рядом факторов тормозит темпы роста урожайности зерновых в Крыму.

«Я думаю, что не все сельхозземли сейчас засеваются, очень много у нас простаивает земли. Наверное, нет еще на них (участки земли — ред.) собственника», — отметила она и добавила, что также темпы роста урожайности замедляют проблемы с удобрениями, мелиорацией и поливом посевных площадей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Кремль назвал фильм CNN о Путине «одиозным»
Голодец: Бедность россиян уникальна
«Не уберегли»: Путин сообщил, что Медведев заболел гриппом
Генпрокуратура назвала догадкой данные о крушении Ту-154
Орешкин счел рубль слишком крепким
Мустафина расстанется с автомобилем, полученным за победу на ОИ
Россию ждет крупнейшее за сто лет половодье
Спорт
Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане Министр спорта России Павел Колобков встретился в Лозанне с руководителями Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации легкой атлетики
Авто
Сбил ребенка в воспитательных целях: возбуждено уголовное дело В Ленобласти возбуждено дело в отношении водителя, который наехал на ребенка за стрельбу по его машине из игрушки
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Сногсшибательная шпионка: Шарлиз Терон показала «Атомную блонду» 41-летняя актриса предстала в образе бесстрашного агента британских спецслужб
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
50 тысяч старых квартир выставили на продажу в Подмосковье
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь