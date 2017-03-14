Аккредитацию туробъектов в Новосибирской области планируют сделать обязательной
Она будет предусмотрена региональным законопроектом, который во вторник одобрили члены правительства области.
Она будет предусмотрена региональным законопроектом, который во вторник одобрили члены правительства области.
НОВОСИБИРСК, 14 марта. /ТАСС/. Аккредитацию гостиниц, горнолыжных комплексов, баз отдыха и других объектов, относящихся к туристической инфраструктуре, с 2018 года предполагается сделать обязательной. Об этом сообщила в ходе заседания правительства региона министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова.
«В настоящее время аккредитация носит добровольный характер. Но с 1 января 2018 года она становится обязательной сначала для гостиниц, в которых более 50 номеров, потом для тех, в которых более 15 номеров, а с 1 января 2020 года — для всех средств размещения», — сказала Молчанова.
Она отметила, что, помимо гостиниц, аккредитации будут подвергаться санатории, горнолыжные комплексы, базы отдыха, охотничьи базы и другие места размещения туристов. Она отметила, что такая практика позволит повысить качество обслуживания туристов. Аккредитацией будут заниматься две организации, специально уполномоченные министерством.
В настоящее время, по данным Минэкономразвития региона, в Новосибирской области насчитывается 209 гостиниц, 33
Аккредитация туристических объектов предусмотрена региональным законопроектом, который во вторник одобрили члены правительства области. Теперь его рассмотрят депутаты законодательного собрания региона.