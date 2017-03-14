Аккредитацию туробъектов в Новосибирской области планируют сделать обязательной

НОВОСИБИРСК, 14 марта. /ТАСС/. Аккредитацию гостиниц, горнолыжных комплексов, баз отдыха и других объектов, относящихся к туристической инфраструктуре, с 2018 года предполагается сделать обязательной. Об этом сообщила в ходе заседания правительства региона министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова.

«В настоящее время аккредитация носит добровольный характер. Но с 1 января 2018 года она становится обязательной сначала для гостиниц, в которых более 50 номеров, потом для тех, в которых более 15 номеров, а с 1 января 2020 года — для всех средств размещения», — сказала Молчанова.

Она отметила, что, помимо гостиниц, аккредитации будут подвергаться санатории, горнолыжные комплексы, базы отдыха, охотничьи базы и другие места размещения туристов. Она отметила, что такая практика позволит повысить качество обслуживания туристов. Аккредитацией будут заниматься две организации, специально уполномоченные министерством.

В настоящее время, по данным Минэкономразвития региона, в Новосибирской области насчитывается 209 гостиниц, 33 санаторно-курортных организации, 103 базы отдыха, 22 охотничьих базы и 11 горнолыжных комплексов.

Аккредитация туристических объектов предусмотрена региональным законопроектом, который во вторник одобрили члены правительства области. Теперь его рассмотрят депутаты законодательного собрания региона.