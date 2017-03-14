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13:42 (мск), источник: ИА Башинформ

Опубликован список улиц Уфы, на которых в 2017 году отремонтируют дороги

УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Администрация Уфы опубликовала список улиц, на дорогах которых в этом году запланировано проведение ремонтных работ. В общей сложности предстоит отремонтировать 29 участков улично-дорожной сети протяженностью 59,26 км, общей площадью 1 112 660,0 квадратных метров.

В список-2017 попали участки проспектов Октября и Салавата Юлаева, а также улиц: Первомайская, Сельская Богородская, Трамвайная, Вологодская, М. Горького, Ферина, Чехова, Ульяновых, Интернациональная, А. Невского, Жукова, Сипайловская, Менделеева, 50 лет СССР, Губайдуллина, Лесотехникума, Колгуевская, Ф. Гаскарова, Армавирская, Сосновская, Бессонова, Подводника Родионова, Большая Гражданская, Р. Зорге, Цюрупы и Демского шоссе.

На 2017 год предусмотрено также строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Уфа — Аэропорт» в районе микрорайона «Спутник».

Кроме того, в текущем году запланировано завершить ремонт автомобильной дороги «Уфа — Дема», Западной автомобильной дороги, продолжить работы по ремонту ул. Авроры, приступить к работам по ремонту проспекта Дружбы Народов (автомобильная дорога «Уфа — Затон»). Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии Уфы уже разрабатывается план организации движения общественного транспорта по альтернативным путям. Информация об объездных путях, сроках ремонта и перекрытия движения на отдельных участках улично-дорожной сети города будут размещаться на официальном сайте администрации города, СМИ и в социальных сетях.

Итогом реализации масштабного капремонта участков улично-дорожной сети должны стать снижение количества мест концентрации ДТП и улучшение качества уфимских дорог.

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