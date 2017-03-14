Уложенную к 850-летию Москвы плитку на Манежной площади заменят на новую

«В этом году в планах департамента предусмотрены работы по капремонту Манежной площади», — сказал Елисеев «Интерфаксу» во вторник.

Он пояснил, что капремонт будет предусматривать работы по усилению и замене бетонного основания, переборке гранитного мощения с частичной заменой разрушенных плит.