Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер объяснил свои слова про участника «Минуты славы»
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Наталья Поклонская снова оказалась в центре громкой истории
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Как читать рекламу недвижимости между строк
Московские дороги помоют с шампунем
Российский корабль «отрезвил» весь украинский флот – СМИ
СМИ: раскрыт последний тайный шаг Обамы на посту
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
5 фантастических технологий продления жизни
Психологи определили, что значит «хороший человек»
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
12Первая женщина в космосе
12Наступление на Мосул
10Фестиваль весны в Индии
14:13 (мск), источник: ТАСС

Энергетики частично ограничили подачу тепла и горячей воды «Ельцин Центру» из-за долгов

В самом учреждении информацию о имеющейся задолженности опровергают.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Свердловские энергетики ввели режим частичного ограничения подачи тепла и горячей воды неплательщикам, в числе которых оказался и Президентский центр им. Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс».

«Свердловский филиал ОАО “Энергосбыт Плюс” ввел режим частичного ограничения теплоснабжения и горячего водоснабжения в отношении злостных неплательщиков. Сумма задолженности за энергоресурс достигла 15 млн рублей. В частности, “Ельцин Центр” задолжал энергетикам 3 млн 301 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе.

Информацию о имеющейся задолженности в «Ельцин Центре» опровергают. «Ельцин Центр» работает с «Энергосбытом» через подрядчика и на данный момент не имеет задолженностей. Поэтому центр работает в штатном режиме, проблем с теплом и горячей водой нет, — сказала в беседе с корреспондентом ТАСС пресс-секретарь центра Елена Волкова.

В пресс-службе ресурсоснабжающей компании отметили, что должникам предписано снизить потребление тепловой энергии в собственных теплоузлах управления. «Процедуру частичного ограничения юридическое лицо проводит самостоятельно в присутствии теплоинспектора “Энергосбыта”, который пломбирует теплоузел и составляет акт частичного ограничения. Предприятия в течение 5 дней после введения режима должны выплатить долг. В случае непогашения задолженности в срок и в полном объеме вводится режим полного ограничения подачи тепловой энергии», — пояснили там.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин потребовал пресекать "разбазаривание или прямое расхищение" бюджетных средств
Телеканал CNN показал фильм о Владимире Путине
Эксперты составили рейтинг полезности депутатов Госдумы
Орешкин назвал рубль слишком крепким
Генпрокуратура назвала догадкой данные о крушении Ту-154
Верховный суд ЕС признал законным запрет хиджабов на работе
Мустафина расстанется с автомобилем, полученным за победу на ОИ
Россию ждет крупнейшее за сто лет половодье
Спорт
Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане Министр спорта России Павел Колобков встретился в Лозанне с руководителями Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации легкой атлетики
Авто
Сбил ребенка в воспитательных целях: возбуждено уголовное дело В Ленобласти возбуждено дело в отношении водителя, который наехал на ребенка за стрельбу по его машине из игрушки
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Сногсшибательная шпионка: Шарлиз Терон показала «Атомную блонду» 41-летняя актриса предстала в образе бесстрашного агента британских спецслужб
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Дома в Крыму за год подешевели
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь