Энергетики частично ограничили подачу тепла и горячей воды «Ельцин Центру» из-за долгов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Свердловские энергетики ввели режим частичного ограничения подачи тепла и горячей воды неплательщикам, в числе которых оказался и Президентский центр им. Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс».

«Свердловский филиал ОАО “Энергосбыт Плюс” ввел режим частичного ограничения теплоснабжения и горячего водоснабжения в отношении злостных неплательщиков. Сумма задолженности за энергоресурс достигла 15 млн рублей. В частности, “Ельцин Центр” задолжал энергетикам 3 млн 301 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе.

Информацию о имеющейся задолженности в «Ельцин Центре» опровергают. «Ельцин Центр» работает с «Энергосбытом» через подрядчика и на данный момент не имеет задолженностей. Поэтому центр работает в штатном режиме, проблем с теплом и горячей водой нет, — сказала в беседе с корреспондентом ТАСС пресс-секретарь центра Елена Волкова.