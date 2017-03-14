«Мэр подписал не «постановление о расширении ул. Богдана Хмельницкого до шести полос», а проект планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор» в Калининском районе. В него внесены изменения, не касающиеся расширения улицы Богдана Хмельницкого. Сам проект был утвержден еще в 2010 году постановлением мэрии № 3704 «Об утверждении проекта планировки территории, прилегающей к парку «Сосновый бор», в Калининском районе», — написал Роговский.

В мэрии Новосибирска опровергли расширение улицы Богдана Хмельницкого за счет газонов, комментарий на своей странице в социальной сети «Вконтакте» опубликовал пресс-секретарь мэра Новосибирска Артем Роговский.

Указанный документ рассчитан до 2030 года и используется для обозначения долгосрочной экспертизы, соответствующей Генеральному плану города, утвержденному в 2007 году. В проекте развития территории, прилегающей к парку «Сосновый бор», имеется предложение о расширении Богдана Хмельницкого.

«Но сегодня можно уверенно говорить, что этого не произойдет. Участок улицы Богдана Хмельницкого, где согласно принятому 10 лет назад Генплану Новосибирска до 2030 года могло произойти расширение проезжей части до шести полос, не так давно был признан достопримечательным местом. Теперь там запрещено любое изменение характеристик исторически сложившейся градостроительной ситуации. Соответственно, и дорожное строительство там вести нельзя, и никаких “шести полос за счет газонов” там не будет», — завил Роговский.

Напомним, 7 марта 2017 года на сайте муниципалитета было опубликовано постановление мэра Новосибирска «О проекте планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха “Сосновый бор”, в Калининском районе».