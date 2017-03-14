На компенсационные выплаты бывшим министрам направят 23 млн рублей
Краевые власти планируют направить на компенсационные выплаты бывшим членам краевого правительства, по итогам административной реформы, проведенной
Краевые власти планируют направить на компенсационные выплаты бывшим членам краевого правительства, по итогам административной реформы, проведенной
Об этом сегодня на заседании инфраструктурного комитета заксобрания сообщила первый
Напомним, в числе не вошедших в новый состав кабмина оказались бывший