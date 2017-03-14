На компенсационные выплаты бывшим министрам направят 23 млн рублей

Об этом сегодня на заседании инфраструктурного комитета заксобрания сообщила первый вице-премьер Ольга Антипина. По ее словам, на эти цели планируется направить часть средств, неизрасходованных в 2016 году.



Напомним, в числе не вошедших в новый состав кабмина оказались бывший вице-премьер Олег Демченко, экс-глава минфина Ольга Антипина (позднее врио губернатора Максим Решетников назначил ее первым вице-премьером), министр сельского хозяйства Иван Огородов, глава краевого минкульта Игорь Гладнев., а также министр экономического развития Леонид Морозов. После смены главы региона свои посты также покинули вице-премьер — руководитель аппарата правительства Елена Абузярова, министр финансов Антон Бахлыков, вице-премьер — министр строительства и ЖКХ Сергей Галянин.