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14:45 (мск), источник: Коммерсантъ

На компенсационные выплаты бывшим министрам направят 23 млн рублей

Краевые власти планируют направить на компенсационные выплаты бывшим членам краевого правительства, по итогам административной реформы, проведенной экс-губернатором Виктором Басаргиным, не вошедшим в новый состав кабмина, 23,7 млн руб.

Об этом сегодня на заседании инфраструктурного комитета заксобрания сообщила первый вице-премьер Ольга Антипина. По ее словам, на эти цели планируется направить часть средств, неизрасходованных в 2016 году.

Напомним, в числе не вошедших в новый состав кабмина оказались бывший вице-премьер Олег Демченко, экс-глава минфина Ольга Антипина (позднее врио губернатора Максим Решетников назначил ее первым вице-премьером), министр сельского хозяйства Иван Огородов, глава краевого минкульта Игорь Гладнев., а также министр экономического развития Леонид Морозов. После смены главы региона свои посты также покинули вице-премьер — руководитель аппарата правительства Елена Абузярова, министр финансов Антон Бахлыков, вице-премьер — министр строительства и ЖКХ Сергей Галянин.

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