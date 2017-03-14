В РФ суд продлил арест фабрики Roshen в Липецке

Ранее на сайте корпорации Roshen появилось сообщение о закрытии Липецкой кондитерской фабрики. В компании сказали, что такое решение принято по экономическим и политическим причинам. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 г. Кроме того, сообщалось, что арест имущества Липецкой фабрики, наложенный Следственным комитетом РФ, сделал продажу фабрики невозможной.

Напомним, что большая часть акций корпорации Roshen принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. В июне 2015 г. глава государства заявил, что намерен вычеркнуть фамилию Порошенко из числа собственников Roshen. Также Порошенко отметил, что был бы рад продать фабрику в Липецке. Позже он сообщил, что передал свою долю в корпорации в «слепой» траст.