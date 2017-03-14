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14:13 (мск), источник: 112.ua

В РФ суд продлил арест фабрики Roshen в Липецке

Ранее корпорация Roshen объявила о закрытии Липецкой кондитерской фабрики.

Источник: 112.ua

Басманный суд Москвы продлил арест кондитерской фабрики Roshen в Липецке. Об этом сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Арест продлили до 13 июня 2017 года.

«Суд продлил арест объектов недвижимости Roshen до 13 июня», — сказала пресс-секретарь.

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Ранее на сайте корпорации Roshen появилось сообщение о закрытии Липецкой кондитерской фабрики. В компании сказали, что такое решение принято по экономическим и политическим причинам. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 г. Кроме того, сообщалось, что арест имущества Липецкой фабрики, наложенный Следственным комитетом РФ, сделал продажу фабрики невозможной.

Напомним, что большая часть акций корпорации Roshen принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. В июне 2015 г. глава государства заявил, что намерен вычеркнуть фамилию Порошенко из числа собственников Roshen. Также Порошенко отметил, что был бы рад продать фабрику в Липецке. Позже он сообщил, что передал свою долю в корпорации в «слепой» траст.

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