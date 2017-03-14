Голодец назвала бедность россиян уникальной

Средняя заработная плата в России в 2016 году составляла 36,7 тысячи рублей. Однако на уровне минимального уровня оплаты труда в отечественной экономике работает 4,9 миллиона человек, указала Голодец. «Коллеги, о какой производительности труда можно говорить, если человек за месяц своей работы получает такие деньги?» — сказала она.

По ее словам, в России фиксируется уникальное явление — работающие бедные.