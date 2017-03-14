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14:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Голодец назвала бедность россиян уникальной

Бедность, которая сейчас фиксируется в России — это бедность работающего населения. Об этом во вторник, 14 марта, заявила вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец, сообщает Rambler News Service.

Источник: РИА "Новости"

Средняя заработная плата в России в 2016 году составляла 36,7 тысячи рублей. Однако на уровне минимального уровня оплаты труда в отечественной экономике работает 4,9 миллиона человек, указала Голодец. «Коллеги, о какой производительности труда можно говорить, если человек за месяц своей работы получает такие деньги?» — сказала она.

По ее словам, в России фиксируется уникальное явление — работающие бедные.

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Ольга ГолодецВице-премьер по социальным вопросам

В декабре 2016 года Голодец заявила о том, что реальный уровень бедности в России серьезнее, чем статистический, в том числе из-за обширного теневого сектора.

Величина МРОТ в России составляет 7,5 тысячи рублей, однако с 1 июля она увеличится на четыре процента — до 7,8 тысячи рублей в месяц. Размер прожиточного минимума по стране составляет 9776 рублей, для трудоспособного населения — 10 524 рубля.

Комментарии
40
Наталья Елисеева
"Уважаемая" Голодец! Вы хотя бы немного интересовались тем, насколько правдивые вам подают сведения. Нет такой большой средней зарплаты по стране. Средняя настоящая зарплата простых граждан составляет не более 10000 рублей. И хватит лгать. Вас это не красит. И, пожалуйста - приведите в порядок себя как женщина.
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эльшат мехтиев
Бедные работающие это ерунда по сравнению с желанием Рабов возвращаться раз за разом на галеры- вот это Уникальное явление.
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fkbplus
Потому что налог 50% от зарплаты, поэтому и платят на уровне МРОТ! Вы сделайте налог 15% и все будут платить с реальной оплаты налоги! А она просто поставила себе основной задачей (об этом она сама заявила на экономическом форуме) приблизить цифры МРОТ к прожиточному минимуму, вот и повторяет это как мантру везде! Хотя обещали малому бизнесу, что не будут дальше душить! А ей лишь бы отчитаться, что на 2000 поднимет и по 1000 в бюджет соберет, а потом будет всем говорить, я содрала 5 млрд с малого бизнеса!
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