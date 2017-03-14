«Укрпочта» запустила услугу перевода средств между картами и оплату услуг онлайн
ПАО «Укрпочта» запустила две новые услуги — перевода денежных средств с карты на карту и оплату услуг онлайн. Об этом говорится в
ПАО «Укрпочта» запустила две новые услуги — перевода денежных средств с карты на карту и оплату услуг онлайн. Об этом говорится в
Перевод средств осуществляется между платежными картами Visa и MasterCard, выданными украинскими банками. Переводы осуществляются только в гривне. Комиссия составляет 1% + 5 гривен. Максимальная сумма одного перевода — 25 тыс. гривен, а максимальная сумма по одной карте за день — 75 тыс. гривен.
Оплата услуг онлайн позволяет оплатить коммунальные услуги, а также услуги мобильной связи, доступа к интернету, кабельного телевидения,
Напомним, «Укрпочта» планирует увеличить собственные доходы на 1 млрд гривен в 2017 году.