«Укрпочта» запустила услугу перевода средств между картами и оплату услуг онлайн

Перевод средств осуществляется между платежными картами Visa и MasterCard, выданными украинскими банками. Переводы осуществляются только в гривне. Комиссия составляет 1% + 5 гривен. Максимальная сумма одного перевода — 25 тыс. гривен, а максимальная сумма по одной карте за день — 75 тыс. гривен.

Оплата услуг онлайн позволяет оплатить коммунальные услуги, а также услуги мобильной связи, доступа к интернету, кабельного телевидения, онлайн-игры и другое. Услуги запущены в партнерстве с онлайн-сервисом Рortmone.

Напомним, «Укрпочта» планирует увеличить собственные доходы на 1 млрд гривен в 2017 году.