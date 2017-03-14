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15:38 (мск), источник: Nur.kz

Зампред «Жилстройсбербанка» подала в отставку после скандала с квартирами

Руководители банка решили отказаться от участия в госпрограммах.

Источник: Nur.kz

Заместитель председателя АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Айжан Медеуова подала в отставку, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-секретаря ЖССБ Айбара Олжаева.

Он отметил, что прошение было подано на заседании общественного совета банка, который, однако, не имеет функций принятия решения по данному вопросу.

«Прошение будет рассмотрено на совете директоров банка, который должен состояться в конце марта», — сказал Олжаев.

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По его словам, руководством ЖССБ было отмечено, что Медеуова является ценным кадром.

«Она добровольно приняла на себя достаточно тяжелое решение, исходя из репутационных рисков, которые несет банк», — отметил прессек.

Он также сообщил, что, обсуждая квартирный скандал, руководители ЖССБ, в частности Председатель правления Ляззат Ибрагимова, а также недавно избранный член правления Адлет Кожанбаев, приняли на себя и членов своих семей обязательства по отказу от участия в государственных программах.

Напомним, ранее стало известно, что семья замглавы правления ЖССБ Айжан Медеуовой получила аж три льготные квартиры. И ни в Жилстройсбербанке, ни в «Байтереке» не видят в этом ничего предосудительного.

Журналистам стало известно, что Айжан Туракбаевна обеспечила квартирой еще и родного брата.

Позже Медеуова прокомментировала скандал вокруг полученных ее семьей квартир.

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Зампред «Жилстройсбербанка» подала в отставку после скандала с квартирами
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