Жители Башкирии тратят почти половину доходов на выплаты по кредитам

В Башкирии этот показатель выше, чем в среднем по России.

«Нормальным в банковской классификации считается показатель на уровне 30−35%. По итогам 2016 года номинальный уровень кредитной нагрузки в целом по России составил 33%, тогда как в 2015 году он составлял 37%», — говорится в докладе ОКБ.

Средний ежемесячный платеж по кредитам в Башкирии в 2016 году составлял 11 183 руб. В 2015 году жители республики платили по своим займам ежемесячно по 10 136 рублей.

Долговая нагрузка в регионе выросла по сравнению с 2015 годом на 1%.

В Татарстане ситуация с закредитованностью населения похожая. Жители соседней республики ежемесячно отдают в среднем 39% своей зарплаты на погашение кредитов.

Самые большие платежи, однако, в Карачаево-Черкесии, где жители отдают банкам 69% своих ежемесячных доходов. В 15 регионах России на кредиты уходит больше 50% доходов населения.

Меньше всего займов числится за жителями Чукотки (17%), Сахалина (22%), Тюменской области с учетом ХМАО и ЯНАО (23%), Москвы (27%) и в Камчатском крае (28%), сообщает ОКБ.