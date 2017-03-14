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17:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Региональное жилищное агентство достроит «Порт-Артур» в Иркутске

Это один из самых проблемных объектов по вопросу обманутых дольщиков, заявил зампред правительства Приангарья Руслан Болотов.

Жилой комплекс «Порт-Артур» достроят при участии Иркутского регионального жилищного агентства, заявил заместитель председателя правительства Приангарья Руслан Болотов во время приема граждан. По его словам, это один из самых проблемных объектов по вопросу обманутых дольщиков, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

К Руслану Болотову обратилась жительница Иркутска, которая является собственником квартиры в жилом комплексе «Порт-Артур» и имеет ряд претензий по качеству строительства.

«Это один из самых проблемных объектов по вопросу обманутых дольщиков, и нам удалось сдвинуть процесс по его решению. Мы истребовали земли через суд у застройщика, и сейчас часть блок-секций достраивается при участии Иркутского регионального жилищного агентства», — отметил зампред.

Руслан Болотов также сообщил заявительнице, что в рамках судебных процедур с ООО «Урсус» (застройщик ЖК «Порт-Артур») требования дольщиков включены в реестр требований кредиторов, в том числе неустойка за просрочку передачи квартир.

Напомним, «Порт-Артур» начали строить в 2012 году. Строительные работы приостановлены в 2014 году. В марте 2015 года Служба государственного строительного надзора начала прорабатывать вопрос о возможности достройки объекта за счет средств ОАО «Иркутское региональное жилищное агентство». Для этого застройщику необходимо передать ОАО «ИРЖА» участок, на котором ведется строительство.

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