Между Екатеринбургом и Пышмой застолбили землю под трамвай
На 3 года.
На 3 года.
Глава администрации городского округа Верхняя Пышма Владимир Чирков подписал постановление о резервировании земель под строительство трамвайной линии до Екатеринбурга. Речь идёт об участках вдоль Успенского проспекта.
До конца 2017 года будет разработан проект линии. После чего в течение трех лет чиновники обратятся к собственникам домов с предложением выкупить территорию, попадающую в зону строительства. Все это время продавать, арендовать, строить
Стоит напомнить, что проект планировки трамвайной линии был утвержден в конце 2016 года. По ветке собираются запустить 30 трамваев.