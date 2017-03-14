Плитку на Манежной площади заменят на гранит из Башкирии
УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Гранитную плитку, уложенную на Манежной площади Москвы к празднованию 850-летнего юбилея, заменят на плитку из Башкирии.
УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Гранитную плитку, уложенную на Манежной площади Москвы к празднованию 850-летнего юбилея, заменят на плитку из Башкирии.
Для этого республиканская компания «Уральские камни», которая поставляет гранит для работ по благоустройству московских улиц, увеличит добычу на треть, а производство — на 50 процентов в 2017 году, сообщают «Ведомости». Предприятие разрабатывает крупнейшее месторождение
Руководитель департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев рассказал, что капремонт предусматривает работы по усилению и замене бетонного основания, переборке гранитного мощения с частичной заменой разрушенных плит.
Работы начнутся во второй половине мая и охватят всю территорию Манежной площади.