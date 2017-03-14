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15:47 (мск), источник: ИА Башинформ

Плитку на Манежной площади заменят на гранит из Башкирии

УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Гранитную плитку, уложенную на Манежной площади Москвы к празднованию 850-летнего юбилея, заменят на плитку из Башкирии.

Для этого республиканская компания «Уральские камни», которая поставляет гранит для работ по благоустройству московских улиц, увеличит добычу на треть, а производство — на 50 процентов в 2017 году, сообщают «Ведомости». Предприятие разрабатывает крупнейшее месторождение светло-серого гранита «Мансуровское» — уникальный источник ценного минерального сырья. Гранит, добываемый на этом месторождении, — прочный и долговечный, он используется во всех видах строительных работ.

Руководитель департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев рассказал, что капремонт предусматривает работы по усилению и замене бетонного основания, переборке гранитного мощения с частичной заменой разрушенных плит.

Работы начнутся во второй половине мая и охватят всю территорию Манежной площади.

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