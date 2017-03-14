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15:45 (мск), источник: "Российская газета"

Льготные перелеты к Крым начнутся с 15 мая

Перелеты по льготным тарифам в Крым начнутся с 15 мая, к уже имеющимся будет добавлено три новых маршрута, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.

В частности, из Хабаровска и Якутска можно будет долететь в Симферополь за 8000 рублей.

Льготный период, в рамках которого перелеты дотируются из средств федерального бюджета, будет продолжаться почти 5,5 месяцев — до 1 ноября 2017 года.

В прошлом году, напомним, в Крыму отдохнуло более 5,5 миллиона человек. И этот показатель на 21,6 процента больше, чем за аналогичный период 2015 года.

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