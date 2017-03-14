Льготные перелеты к Крым начнутся с 15 мая

В частности, из Хабаровска и Якутска можно будет долететь в Симферополь за 8000 рублей.

Льготный период, в рамках которого перелеты дотируются из средств федерального бюджета, будет продолжаться почти 5,5 месяцев — до 1 ноября 2017 года.

В прошлом году, напомним, в Крыму отдохнуло более 5,5 миллиона человек. И этот показатель на 21,6 процента больше, чем за аналогичный период 2015 года.