Федеральные инспекторы проверят, как «перезимовали» волгоградские дороги
Росавтодор проверит после зимы состояние отремонтированных за счет системы «Платон» дорог в Волгоградской области.
Росавтодор проверит после зимы состояние отремонтированных за счет системы «Платон» дорог в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«Исполнители работ, региональные правительства несут ответственность за качество ремонта. Где это потребуется, подрядчики за свой счет повторно уложат новое дорожное покрытие», — отметил глава Росавтодора Роман Старовойт.
Отметим, что подобная проверка пройдет еще в 39 городах России. Инспекторы оценят состояние и качество более 1 000 километров дорог, которые были отремонтированы в 2016 году за счет средств системы «Платон» за 22,9 миллиардов рублей.