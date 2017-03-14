Федеральные инспекторы проверят, как «перезимовали» волгоградские дороги

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Росавтодора, федеральные инспекторы призывают владельцев машин, ассоциации и в целом общественность сообщать им о тех участках дорог, которые оказались деформированными после зимы.

«Исполнители работ, региональные правительства несут ответственность за качество ремонта. Где это потребуется, подрядчики за свой счет повторно уложат новое дорожное покрытие», — отметил глава Росавтодора Роман Старовойт.

Отметим, что подобная проверка пройдет еще в 39 городах России. Инспекторы оценят состояние и качество более 1 000 километров дорог, которые были отремонтированы в 2016 году за счет средств системы «Платон» за 22,9 миллиардов рублей.