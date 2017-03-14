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15:59 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии отремонтируют и построят более 200 км дорог

УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане в 2017 году отремонтируют и построят более 200 километров дорог, заявил глава Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Рим Гилязетдинов.

По его словам, планируется завершить работы по строительству первого пускового комплекса автомобильной дороги Бураево-Старобалтачево-Куеда с выходом на дорогу Бирск-Тастуба-Сатка на участке от Старобалтачево до Мишкино протяженностью 19 километров.

Кроме того, продолжится работа на объектах, начатых в 2016 году. Речь, в частности, идет о втором пусковом комплексе автомобильной дороги Бураево-Старобалтачево-Куеда с выходом на дорогу Бирск-Тастуба-Сатка на участке от Старобалтачево до Мишкино в Балтачевском и Мишкинском районах.

В числе других проектов — дорога Бирск-Тастуба-Сатка на участке обхода села Караидель с мостом через реку Уфа. Протяженность дороги составляет девять километров, моста — более 328 погонных метров.

В этом же году продолжится реконструкция автодороги Старосубхангулово-Мраково на участке км 100,2 — км 107,4 в Кугарчинском районе и реконструкция дороги Бирск-Тастуба-Сатка на участке обхода села Караидель до Тастубы протяженностью 61 километр.

Как сообщил Рим Гилязетдинов, в текущем году построят подъездные дороги к населенным пунктам в Альшеевском, Балтачевском, Благоварском, Буздякском, Бураевском, Давлекановском, Зилаирском, Илишевском, Караидельском, Салаватском и Стерлитамакском районах.

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