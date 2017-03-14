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16:11 (мск), источник: ТАСС

Компании Башкирии начнут поставки мороженого в Китай после получения сертификата

Для начала экспорта производителям необходимо подтвердить соответствие продукции китайским требованиям качества и безопасности.

УФА, 14 марта. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Компании из Башкирии проходят сертификацию для начала экспорта мороженого в Китай. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС вице- премьер правительства республики Ирек Мухаметдинов.

«Башкирия сертифицирует сейчас мороженое для отправки в Китай», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Реестр организаций, экспортирующих готовую молочную продукцию в Китай, могут войти компании «Серебряный снег», «Милк Трейд» и «Башкирское мороженое». Они должны подтвердить свое соответствие китайским требованиям по качеству и безопасности вырабатываемой продукции животного происхождения.

«Мороженое, помимо Китая, поставляется в Израиль, небольшие объемы уходят на Ближний Восток. Есть еще сегодня видение по другим азиатским странам», — сказал ТАСС председатель правления Национального союза производителей молока Союзмолоко Андрей Даниленко.

Ранее глава Союза мороженщиков РФ Валерий Елхов отмечал, что в 2016 году объем поставок мороженого в Китай увеличился в 15 раз.

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