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17:10 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусскую кошерную говядину будут поставлять в Израиль

14 марта, Гомель /Валерий Сидорчик — БЕЛТА/. ООО «Мясокомбинат «Кошелево» будет поставлять кошерную говядину в Израиль, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гомельского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

Это стало возможным благодаря реализации в области инвестиционного проекта по созданию первого в республике предприятия специального профиля. Мясокомбинат «Кошелево» — частное предприятие, не так давно введенное в строй, заключило контракт с израильской фирмой, имеющей многолетний опыт поставок кошерного мяса из Польши, Испании и других стран. Объем отгрузки соответствующей продукции из Гомельской области составит 24−28 т в сутки.

По словам директора мясокомбината «Кошелево» Елены Ляховой, еще на стадии подготовки проекта предприятия планировалось стопроцентная реализация его продукции на экспорт. С целью развития альтернативных рынков сбыта были модернизированы мощности под производство кошерной мясной продукции.

В настоящее время здесь имеются современные автоматизированные линии по обвалке сырья мощностью 50 т мяса в смену, холодильные мощности на 300 т единовременного хранения, цех убоя на 200 голов КРС в смену, а также вся необходимая инфраструктура для предприятий данной направленности.

Сегодня в присутствии религиозных представителей Израиля был произведен первый убой животных для последующей отгрузки кошерной говядины на экспорт.

ООО «Мясокомбинат «Кошелево» зарегистрировано в январе 2016 года, располагается на территории Буда-Кошелевского района. На предприятии работают 150 человек.

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