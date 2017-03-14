Белорусскую кошерную говядину будут поставлять в Израиль

Это стало возможным благодаря реализации в области инвестиционного проекта по созданию первого в республике предприятия специального профиля. Мясокомбинат «Кошелево» — частное предприятие, не так давно введенное в строй, заключило контракт с израильской фирмой, имеющей многолетний опыт поставок кошерного мяса из Польши, Испании и других стран. Объем отгрузки соответствующей продукции из Гомельской области составит 24−28 т в сутки.

По словам директора мясокомбината «Кошелево» Елены Ляховой, еще на стадии подготовки проекта предприятия планировалось стопроцентная реализация его продукции на экспорт. С целью развития альтернативных рынков сбыта были модернизированы мощности под производство кошерной мясной продукции.

В настоящее время здесь имеются современные автоматизированные линии по обвалке сырья мощностью 50 т мяса в смену, холодильные мощности на 300 т единовременного хранения, цех убоя на 200 голов КРС в смену, а также вся необходимая инфраструктура для предприятий данной направленности.

Сегодня в присутствии религиозных представителей Израиля был произведен первый убой животных для последующей отгрузки кошерной говядины на экспорт.