В Волгограде начался комплексный ремонт улицы Кубанской
В Центральном районе Волгограда начался комплексный ремонт проезжей части улицы Кубанской в границах от улицы Коммунистической до Рокоссовского.
В Центральном районе Волгограда начался комплексный ремонт проезжей части улицы Кубанской в границах от улицы Коммунистической до Рокоссовского.
Общая протяженность отремонтированного участка составит 950 метров.
Как рассказал технический директор подрядной организации Гелакис Грамматиков, ремонтная работа стартовала с замены старого бордюрного камня. Согласно муниципальному контракту также будет выполнено фрезерование старого дорожного покрытия, укладка выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона.
На всех этапах работу подрядной организации будет контролировать муниципальная служба заказчика «Комдорстрой».
Добавим, что помимо улицы Кубанской уже определены подрядные организации по ремонту еще четырех объектов — проезд Дорожников, улицы Домостроителей, Кубинская, дороги по улицам Ленкоранской и Чарджуйской. С установлением среднесуточной температуры воздуха выше 5 градусов тепла дорожные работы вступят в активную фазу, но уже сегодня подрядчики приступили к подготовительным работам на ул. Ленкоранской и к замене бордюров на ул. Кубанской. В ближайшее время подрядные организации выйдут и на остальные объекты.
— С 2015 года мы ушли от принципа охвата максимальной площади дорог ямочным ремонтом — все равно его результат недолговечен. Теперь на дорогах проводится только комплексный ремонт, — подчеркнул представитель МУ «Комдорстрой» Сергей Полежаев.
Отметим, что данное принципиальное решение, направленное на долгосрочную перспективу в соответствии с областной стратегией «Движение только вперед», было принято в 2014 году. В ходе ремонта в 2015—2016 годах на опорной сети дорог помимо верхнего заменен и выравнивающий слой, использовался