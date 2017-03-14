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17:19 (мск), источник: БЕЛТА

Тракторы МТЗ для Египта оснастят системой лазерного сканирования

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тракторы Минского тракторного завода, изготовленные для Египта, оснастят системой лазерного сканирования. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ОАО «МТЗ», сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Тракторы BELARUS, поставляемые в Египет, будут работать с внедренной там системой точного земледелия, основанной на лазерном сканировании. Договоренность об этом достигнута во время посещения ОАО “МТЗ” египетской правительственной делегацией», — говорится в сообщении.

Лазерные технологии используются для введения в оборот земель в пустынной местности, чтобы точно разметить поля и создать необходимый уклон для искусственного орошения. «Эти системы очень важны для Египта, они позволяют значительно снизить потребление воды», — отметил во время переговоров представитель Министерства сельского хозяйства Египта Эссам эль-Дин Васиф.

«Нам не составит труда работать с оборудованием, которое поддерживает лазерное сканирование земли. Думаю, что этот проект ждет большое будущее. Совместно нам по плечу любые решения. Научно-техническая база Минского тракторного завода позволяет решить любую проблему», — подчеркнул генеральный директор ОАО «МТЗ» Федор Домотенко.

По различным оценкам, на сегодняшний день техника BELARUS занимает около 20% тракторного рынка Египта. Сейчас африканская страна заинтересована нарастить свой парк за счет энергонасыщенной техники — тракторов с двигателями мощностью более 200 лошадиных сил.

Египетскую правительственную делегацию, в состав которой вошли представители сразу нескольких министерств и ведомств, возглавляет государственный министр военной промышленности Мухаммад Саид аль-Ассар. «Мы убедились, что МТЗ — большой современный завод, который придерживается высоких стандартов производства», — заявил он. Министр также анонсировал запланированный на ближайшее время визит делегации белорусских промышленников в Египет.

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