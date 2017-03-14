Юрист: страхование недвижимости в квитанциях незаконно
Юрист прокомментировал появление новой строчки в квитанциях по оплате услуг ЖКХ — «страхование квартиры», сообщает Sputnik Казахстан.
Юрист прокомментировал появление новой строчки в квитанциях по оплате услуг ЖКХ — «страхование квартиры», сообщает Sputnik Казахстан.
Минимальная сумма ежемесячного, пока только рекомендуемого сбора на страхование недвижимости жилых многоквартирных домов в Алматы составляет 95 тенге.
Дополнительная услуга, как утверждают в И
«Антимонопольные органы должны следить за тем, чтобы подобные организации, как АЛСЕКО, ИВЦ или другие компании, специализирующиеся на выставлении счетов, не злоупотребляли своим монопольным положением. У них есть неограниченная возможность
Юрист добавил, что подобные вещи рассчитаны не только на невнимательных, но и на пассивных людей, которые оплачивают все и даже то, что не должны.
«Люди, не вникая, заплатят, а потом поздно будет — назад денег не заберешь. Страховая компания будет считать факт оплаты согласием на их услуги и надеяться на то, что
Напомним, в квитанциях за март месяц алматинцы обнаружили новую строку. Горожанам предложили платить за «страхование квартиры» до 295 тенге.