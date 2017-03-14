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18:33 (мск), источник: Nur.kz

Юрист: страхование недвижимости в квитанциях незаконно

Юрист прокомментировал появление новой строчки в квитанциях по оплате услуг ЖКХ — «страхование квартиры», сообщает Sputnik Казахстан.

Источник: Nur.kz

Минимальная сумма ежемесячного, пока только рекомендуемого сбора на страхование недвижимости жилых многоквартирных домов в Алматы составляет 95 тенге.

Дополнительная услуга, как утверждают в Информационно-вычислительном центре (ИВЦ), добровольная, то есть ни к чему жителей города не обязывающая. Однако юристы с такой формулировкой не согласны.

«Антимонопольные органы должны следить за тем, чтобы подобные организации, как АЛСЕКО, ИВЦ или другие компании, специализирующиеся на выставлении счетов, не злоупотребляли своим монопольным положением. У них есть неограниченная возможность что-то включать, а что-то не включать в квитанцию и, естественно, есть огромный соблазн этим злоупотребить, как в данном случае, — рассказал юрист Сергей Уткин.

Юрист добавил, что подобные вещи рассчитаны не только на невнимательных, но и на пассивных людей, которые оплачивают все и даже то, что не должны.

«Люди, не вникая, заплатят, а потом поздно будет — назад денег не заберешь. Страховая компания будет считать факт оплаты согласием на их услуги и надеяться на то, что из-за маленькой суммы клиент не пойдет в суд, — сообщил специалист.

Напомним, в квитанциях за март месяц алматинцы обнаружили новую строку. Горожанам предложили платить за «страхование квартиры» до 295 тенге.

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