В Казахстане кардинально изменится система начисления пенсий

Начиная со следующего года, специалисты впервые начнут учитывать не только стаж граждан, но и время их участия в пенсионной системе.

Сам размер выплат в следующем году тоже вырастет. Но расти она будет постепенно.

В этом году общее повышение составит 20%. А в следующем, после ожидаемого увеличения прожиточного минимума, пенсия подрастет вслед за ним.

Ну и в июле 2018 года запланировано еще одно пенсионное увеличение. Правда, точных цифр пока нет.

По словам министра соцзащиты Тамары Дуйсеновой, на эти цели в бюджете заложено почти 150 миллиардов тенге. Охватит это изменение, по подсчетам чиновников, почти два миллиона человек.

«С 1 июля 2018 года будет изменен механизм назначения базовой пенсии, которая будет определяться в зависимости от трудового стажа и стажа участия в накопительной пенсионной системе.

В настоящее время размер базовой пенсии составляет 50 процентов от прожиточного минимума, а в законопроекте предлагается увеличить + с 50 до 54 процентов от величины прожиточного минимума, — прокомментировала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова.