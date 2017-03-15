Беларусь увеличила поставки продовольствия в Россию на 7−8%

Об этом сообщил в интервью РИА Новости заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый.

«Мы несколько увеличили объемы поставок в январе-феврале — я думаю, что процентов на 7−8 по сравнению с таким же периодом прошлого года», — сказал Русый.

Он отметил, что балансы поставок продуктов питания из Беларуси в Россию и наоборот еще не подписаны, но уже согласованы и стороны по ним работают.

«Балансы в принципе парафированы, согласованы и мы по ним работаем. Отгрузки идут, продолжаются. У нас и баланс предварительно проговорен — выше процентов на 7−8, чем мы в прошлом году поставили», — сказал собеседник агентства.

В феврале министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц говорил, что страна в 2016 году заработала более 3 миллиардов долларов на поставках продовольствия в Россию, и это на 16 миллионов долларов больше, чем в 2015 году. При этом он отметил, что «если бы все предприятия сегодня работали на российский рынок, эта цифра была бы выше».