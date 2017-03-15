Аэропорт Казани в четвертый раз завоевал авиационную премию World Airport Awards

Аэропорт столицы Татарстана вновь признан лучшим в номинации Best Regional Airport Russia and CIS («Лучший региональный аэропорт России и СНГ»), сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе воздушной гавани.

Вручение премии состоялось в Амстердаме.

Премия World Airport Awards от Skytrax в мировой гражданской авиации является одной из наиболее объективных и престижных, считается аналогом кинематографического «Оскара». Рейтинг аэропортов формируется посредством исследования оценки качества обслуживания. При этом за основу берутся экспертная оценка и отзывы пассажиров.

«Международный аэропорт “Казань” является первым и единственным аэропортом в России, обладающим сразу двумя наградами от Skytrax столь высокого международного уровня. Это четырехкратное звание “Лучшего регионального аэропорта России и СНГ” и 4 звезды, присвоенные Skytrax еще в 2015 году, — отметил, получив награду, генеральный директор аэропорта столицы Татарстана Алексей Старостин. — Все эти награды подтверждают высокую оценку, данную аэропорту экспертным сообществом и пассажирами, чем по праву могут гордиться татарстанская и российская отрасли авиаперевозок. Для нас это большая честь и большой стимул продолжать работу по улучшению сервисного обслуживания».