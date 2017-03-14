Захарченко заявил об отправке «пробной» партии угля в Россию

«Сегодня первые 95 вагонов (уголь — ред.) уже ушли. Это пробная партия», — сказал он, не уточнив, о поставках какого именно угля идет речь.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Захарченко также заявил, что организация поставок займет до трех месяцев.

«Да, это нелегкий процесс, он займет до трех месяцев. Да, есть проблемы со сбытом, и с определенными видами документации, но штаб работает практически круглосуточно… Давайте вспомним, куда эта продукция исторически шла ранее. Она шла в Россию», — заявил главарь «ДНР».

27 февраля лидеры ДНР и ЛНР потребовали прекратить блокаду Донбасса и пригрозили захватить украинские предприятия, а также прекратить поставки угля. В то же время, в Службе безопасности Украины считают, что они сами заинтересованы в блокаде и намерены использовать эту ситуацию для так называемой «национализации» предприятий, которые остались на неконтролируемых Киевом территориях.