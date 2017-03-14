Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, кто отдал приказ
«Даже не может прицелиться»: СМИ о провале F-35
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
Чем полезен жгучий перец: обзор
Канадские полицейские застрелили на месте русского нарушителя ПДД
Президент Чехии назвал себя агентом Путина
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
1185-летие Наины Ельциной
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8Тайский День слона
21:55 (мск), источник: Ipress.ua

Захарченко заявил об отправке «пробной» партии угля в Россию

Главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил об отправке «пробной» партии угля в Российскую Федерацию.

Источник: Ipress.ua

«Сегодня первые 95 вагонов (уголь — ред.) уже ушли. Это пробная партия», — сказал он, не уточнив, о поставках какого именно угля идет речь.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Захарченко также заявил, что организация поставок займет до трех месяцев.

«Да, это нелегкий процесс, он займет до трех месяцев. Да, есть проблемы со сбытом, и с определенными видами документации, но штаб работает практически круглосуточно… Давайте вспомним, куда эта продукция исторически шла ранее. Она шла в Россию», — заявил главарь «ДНР».

27 февраля лидеры ДНР и ЛНР потребовали прекратить блокаду Донбасса и пригрозили захватить украинские предприятия, а также прекратить поставки угля. В то же время, в Службе безопасности Украины считают, что они сами заинтересованы в блокаде и намерены использовать эту ситуацию для так называемой «национализации» предприятий, которые остались на неконтролируемых Киевом территориях.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Самолет Ryanair впервые совершил посадку в украинском аэропорту
Путин одобрил вхождение подразделений Южной Осетии в ВС РФ
Песков: кандидатура на пост постпреда РФ при ООН не определена
Голодец: Бедность россиян уникальна
В РФ разработают планы «активной жизни» и «достойной старости»
Франсуа Фийону предъявлены обвинения в растрате госсредств
Книга с картинами Буша-младшего стала бестселлером
Более 100 тысяч человек в США остались без света из-за снегопада
Спорт
Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане Министр спорта России Павел Колобков встретился в Лозанне с руководителями Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации легкой атлетики
Авто
В Петербурге началось тестовое производство нового Kia Rio Массовое производство седана Kia Rio 2017 модельного года запланировано на середину лета текущего года
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Олег Басилашвили отправится в сумасшедший дом в новом фильме 82-летний артист снимается в новом проекте Виктора Мережко для «Первого канала»
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
50 тысяч старых квартир выставили на продажу в Подмосковье
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь