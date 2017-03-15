Рыбная отрасль Кубани нуждается в поддержке правительства

Совещание провели в Астрахани. Участие в нем приняли главы регионов Южного федерального округа, в том числе и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Патрушев отметил, что необходимо бороться с зависимостью от импортных комплектующих в сельском хозяйстве. Ведь это реальная угроза продовольственной безопасности.

— Зависимость отраслей сельского хозяйства от поставок импортных семян по некоторым видам агрокультур, например, как сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза составляют от 60 до 90 процентов, — отметил Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России.

В Краснодарском крае, как отметил Николай Патрушев, с этой проблемой уже начали бороться. На Кубани приступили к созданию семеноводческих центров. К примеру, сорта риса и пшеницы в регионе — практически полностью собственного производства.

— Необходимо, в первую очередь, чтобы мы могли уверенно себя чувствовать на внутреннем рынке с нашими овощами, помидорами, огурцами. Второй момент, который очень важен для нас, — это сохранение севооборота. Это очень важный аспект для сохранения плодородия почвы. Если мы не сохраним севооборот, то в целом потеряем плодородие максимум через 30−50 лет, — сказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Также глава Кубани поднял вопрос о реанимировании рыбной отрасли в Краснодарском крае. Без поддержки на уровне Правительства здесь не обойтись. Речь — о возрождении перерабатывающих заводов и борьбе с браконьерами. По мнению Кондратьева, необходимо жестко наказывать за подпольную торговлю рыбой и раками.