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09:21 (мск), источник: РИА Новости

Крым готов разместить на своей территории филиал парка «Патриот»

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил готовность помочь размещению филиала парка «Патриот» на территории республики.

Источник: РИА "Новости"

Севастопольский филиал парка «Патриот» планировался к размещению на площади более 380 гектар, ожидалось, что он разместится у горы Гасфорта. Министерство обороны РФ было намерено инвестировать в создание парка 3 миллиарда рублей, аналогичную сумму готовы предоставить частные инвесторы. Позднее правительство Севастополя высказалось за поиск другой площадки под парк.

«Я сейчас говорю официально: если будет такое желание министра обороны РФ и общественности, которая этот процесс (создания парка на полуострове, — ред.) предложит, я готов предоставить все возможности для реализации проекта на территории республики Крым. На мой взгляд, такой парк республике Крым нужен», — сказал Аксенов в эфире канала «Первый Крымский».

Глава республики не уточнил, какие именно районы Крыма предлагаются для создания парка. Ранее в крымских СМИ появились сообщения со ссылкой на общественный совет Керчи, который поддержал инициативу создания филиала парка на базе форта Тотлебен (город-герой Керчь).

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