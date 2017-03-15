Крым готов разместить на своей территории филиал парка «Патриот»

Севастопольский филиал парка «Патриот» планировался к размещению на площади более 380 гектар, ожидалось, что он разместится у горы Гасфорта. Министерство обороны РФ было намерено инвестировать в создание парка 3 миллиарда рублей, аналогичную сумму готовы предоставить частные инвесторы. Позднее правительство Севастополя высказалось за поиск другой площадки под парк.

«Я сейчас говорю официально: если будет такое желание министра обороны РФ и общественности, которая этот процесс (создания парка на полуострове, — ред.) предложит, я готов предоставить все возможности для реализации проекта на территории республики Крым. На мой взгляд, такой парк республике Крым нужен», — сказал Аксенов в эфире канала «Первый Крымский».

Глава республики не уточнил, какие именно районы Крыма предлагаются для создания парка. Ранее в крымских СМИ появились сообщения со ссылкой на общественный совет Керчи, который поддержал инициативу создания филиала парка на базе форта Тотлебен (город-герой Керчь).