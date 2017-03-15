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09:23 (мск), источник: РИА Новости

Автоподходы к Керченскому мосту сдадут в мае, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив планируется завершить в мае 2018 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Подходы будут выполнены думаю, что даже раньше, к маю 2018 года к мосту полностью, которые будут выводить на основную дорогу», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Первый Крымский».

Глава Росавтодора Роман Старовойт и глава республики Крым Сергей Аксенов дали старт строительству автоподхода к мосту через Керченский пролив со стороны полуострова. На месте начала стройки заложен большой гранитный камень с установленной табличкой, датированной днем начала строительства — 22 февраля 2017 года.

Генеральный подрядчик строительства автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны полуострова — петербургское АО «ВАД». Эта же фирма является генеральным подрядчиком строительства автомобильной трассы «Таврида», которая соединит автоподход с основными городами полуострова.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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