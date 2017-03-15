Долги ФК «Луч-Энергия» в ближайшем будущем могут составить около 100 млн рублей

Владивосток, 15 марта, PrimaMedia.

ФК «Луч-Энергия» должен футболистам и персоналу зарплату за два месяца (январь, февраль). Задолженность команды перед различными организациями на сегодня составляет 54 млн рублей. Кроме этого в производстве Арбитражного суда Приморского края находятся несколько дел в отношении клуба — сумма всех исков составляет около 40 млн рублей. Основываясь на открытых данных, ИА PrimaMedia выяснило, кому и сколько должен «Луч».

Как сообщили в УФССП по Приморскому краю, во второй половине 2016 года долг «Луча-Энергии» составлял около 130 млн рублей. На данный момент остаток по задолженности — 54 млн рублей. В ведомстве находится 27 исполнительных производств в отношении клуба, пять из них — на сумму в 3 млн рублей — в пользу физических лиц. Это бонусы и премиальные футболистов и персонала за последние два сезона. Также у клуба арестованы четыре автобуса, на которых игроки добираются до стадиона «Динамо» на домашние матчи.

В производстве Арбитражного суда Приморского края в отношении ФК «Луч-Энергия» ведется сразу несколько дел на сумму около 40 млн рублей. Среди них особо выделяются три иска о банкротстве клуба, которые объединены одним делом. Истцами выступают ФГУП ВГО «ВГУЭС», ООО «Компания Арктур» и футбольный агент Дмитрий Кигинько, который хочет взыскать с клуба около 1,5 млн рублей.

ВГУЭС взыскивает с клуба 6,5 млн рублей, предмет спора — многолетняя невыплата средств за обучение воспитанников детской футбольной школы «Луча» в структурном подразделении вуза.

Как уточнили в университете, суд — единственный способ получить деньги от «желто-синих».

— 6,5 млн рублей — это деньги за оказанные вузом услуги: на протяжении нескольких лет воспитанники «Луча» учились, проживали, получали полноценное питание в Школе ВГУЭС для одаренных детей им. Дубинина. В течение длительного времени мы пытались вернуть средства, затраченные вузом. Для нас это внушительная сумма, которая предназначалась для развития университета. К сожалению, добиться от руководства «Луча» выполнения своих обязательств ни одним предусмотренным законом способом не получилось.

Единственный на сегодня выход из сложившейся ситуации — это вступить в процесс банкротства, и мы будем его использовать, поскольку речь идет о значительных финансовых потерях со стороны университета, — рассказали в пресс-службе ВГУЭС.

Арбитражный суд Приморья рассмотрит дело о банкротстве «желто-синих» 29 марта.

Кроме этого, свой иск к клубу о взыскании более 27 млн рублей предъявила «Корпорация развития Приморского края». Корр. ИА PrimaMedia в компании тоже пояснили, что обращение в суд — это крайняя мера, на которую организация вынуждена была пойти.

— В сентябре 2016 года «Луч» должен был выплатить нашей компании сумму займа, но этого не произошло. У нас всегда сохранялись хорошие взаимоотношения с командой, и мы не хотели их портить, тем более что понимаем положение клуба, оставшегося без спонсора. Но иного выхода нет, — ответили в пресс-службе «Корпорации развития Приморского края».

В феврале этого года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с клуба 4,693 млн рублей в пользу ЗАО «Городской центр бронирования и туризма». Как пояснили в пресс-службе УФССП, эту сумма не входит в общий долг «Луча» перед ведомством размером в 54 млн рублей, потому что на руках и судебных приставов-исполнителей пока нет исполнительных листов.

К этому вороху дел добавляются еще несколько исков от других компаний, но суммы заявлений чуть меньше. Получается, общий долг «Луча-Энергии» — если у Арбитражный суд удовлетворит все иски — может составить примерно около 100 млн рублей. В эту сумму не входят задолженности по зарплатам перед футболистами и персоналом.

В недавнем интервью одному из местных каналов исполнительный директор «Луча» рассказала, что в среднем игроки «желто-синих» в месяц зарабатывают по 150−200 тысяч рублей. У лидеров коллектива соответственно жалование больше. В составе на данный момент 24 человека. В подсчетах не учитывались долги перед персоналом.