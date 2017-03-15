«Мусорные партнёры» нужны властям Владивостока
Проект по раздельному сбору мусора на территории города рассматривается мэрией Владивостока, сообщает ИА «Дейта».
Проект по раздельному сбору мусора на территории города рассматривается мэрией Владивостока, сообщает ИА «Дейта».
В первом обращении к потенциальным партнёрам, им предлагают заняться обустройством самих площадок с контейнерами, вывозом отходов и их «второй жизнью».
«Сотрудничество подразумевает сбор отходов как с уже существующих площадок, так и с организованных новых, а также транспортировку и дальнейшую реализацию макулатуры, стекла, пластика, алюминиевой банки, иных видов отходов», — пояснил представитель городского управления охраны окружающей среды и природопользования.
В рабочее время на вопросы по этой теме могут ответить начальник отдела экологической безопасности городской администрации Сергей Николаевич Козлов — по телефону: (423) 261−43−71 и главный специалист этого же отдела Анастасия Владимировна Потапова — 261−42−72.
Жители города быстро привыкают к системе раздельного сбора мусора и современным контейнерам, но предприниматели в свою очередь говорят о трудностях его переработки здесь же, в Приморском крае.