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03:53 (мск), источник: ДЕЙТА

«Мусорные партнёры» нужны властям Владивостока

Проект по раздельному сбору мусора на территории города рассматривается мэрией Владивостока, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

В первом обращении к потенциальным партнёрам, им предлагают заняться обустройством самих площадок с контейнерами, вывозом отходов и их «второй жизнью».

«Сотрудничество подразумевает сбор отходов как с уже существующих площадок, так и с организованных новых, а также транспортировку и дальнейшую реализацию макулатуры, стекла, пластика, алюминиевой банки, иных видов отходов», — пояснил представитель городского управления охраны окружающей среды и природопользования.

В рабочее время на вопросы по этой теме могут ответить начальник отдела экологической безопасности городской администрации Сергей Николаевич Козлов — по телефону: (423) 261−43−71 и главный специалист этого же отдела Анастасия Владимировна Потапова — 261−42−72.

Жители города быстро привыкают к системе раздельного сбора мусора и современным контейнерам, но предприниматели в свою очередь говорят о трудностях его переработки здесь же, в Приморском крае.

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