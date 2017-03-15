«Мусорные партнёры» нужны властям Владивостока

В первом обращении к потенциальным партнёрам, им предлагают заняться обустройством самих площадок с контейнерами, вывозом отходов и их «второй жизнью».

«Сотрудничество подразумевает сбор отходов как с уже существующих площадок, так и с организованных новых, а также транспортировку и дальнейшую реализацию макулатуры, стекла, пластика, алюминиевой банки, иных видов отходов», — пояснил представитель городского управления охраны окружающей среды и природопользования.

В рабочее время на вопросы по этой теме могут ответить начальник отдела экологической безопасности городской администрации Сергей Николаевич Козлов — по телефону: (423) 261−43−71 и главный специалист этого же отдела Анастасия Владимировна Потапова — 261−42−72.

Жители города быстро привыкают к системе раздельного сбора мусора и современным контейнерам, но предприниматели в свою очередь говорят о трудностях его переработки здесь же, в Приморском крае.