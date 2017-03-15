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04:31 (мск), источник: Вести Приморье

Дороги Владивостокской агломерации станут безопаснее

Почти 1,5 миллиарда рублей потратят на ремонт дорог Владивостокской агломерации в этом году. Деньги из краевого и федерального бюджетов поступят по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, целью проекта является снижение количества мест концентрации ДТП и увеличение протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям.

«В 2017 году будут выполнены ремонт проезжей части, установка дорожных знаков, барьерного ограждения на трассе Артем — Находка, восстановление проезжей части в месте ремонта земполотна Шкотово — Партизанск и Шкотово — Ивановка — Реттиховка. На автомобильных дорогах местного значения во Владивостоке будет отремонтировано дорожное полотно и установлены дорожные знаки и ограждения на 27 улицах, в том числе на Светланской, Всеволода Сибирцева и на Народном проспекте», — добавили в департаменте.

В Артемовском городском округе в рамках проекта пройдет ремонт покрытия проезжей части на шести улицах, в Надеждинском районе — ремонт покрытия проезжей части, обустройство кюветов, водопропускных труб на шести улицах, в Шкотовском районе — также ремонт покрытия проезжей части на шести улицах. На дороге Владивосток — Находка — Суражевка — Кролевец установят светофор.

Напомним, Приморский край сегодня участвует в двух новых федеральных программах, в том числе «Безопасные и качественные дороги».

«Проект защитили, теперь можем рассчитывать на ежегодную сумму в примерно 700 миллионов рублей до 2025 года из федерального бюджета, будем софинансировать. Это комплексная программа, направленная, в том числе, на снижение аварийности на дорогах», — отметил первый вице-губернатор Василий Усольцев.

В 2017 году Владивостокской агломерации на ремонт дорог и дорожную безопасность будут выделено 720 миллионов рублей из краевого, 625 миллионов рублей из федерального и 97 миллионов рублей из муниципальных бюджетов.

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