Мэрия Хабаровска закупит новые автобусы на газе

Во втором квартале этого года администрация Хабаровска планирует закупить семь новых автобусов, работающих на газе, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

Как сообщает издание, приблизительная стоимость одного автобуса с учетом доставки до Хабаровска составит 10,1 млн рублей. Закупить машины планируют с использованием федеральной субсидии в размере 2,8 млн рублей за один автобус.

Экологический стандарт транспорта, работающего на природном газе, соответствует классу Евро-4 и Евро-5.

Для заправки транспортных средств планируется открытие двух газонаполнительных компрессорных станций.

Производитель автобусов будет выбран с помощью электронного аукциона.

Напомним, автобусы на газе появились на хабаровских дорогах летом 2016 года.