В Новосибирске на семь метров сузили проезжую часть на улице Кошурникова, об этом сообщает пресс-центр муниципалитета.

Проезжая часть сужена в районе здания № 42. Причина — ликвидация провала на теплотрассе, окончание работ запланировано на 17 марта.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в мэрии.