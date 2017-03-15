Почти на пять млрд тенге оштрафовали Тенгизшевройл за аварийный выброс газа

Компания, разрабатывающая в Атырауской области Тенгизское и Королевское месторождения, произвела аварийный выброс в атмосферу 33 млн 393 тысячи кубометров газа.

«Факт ненормативного сжигания газа на факелах произошёл в январе-феврале 2016 года. Компания произвела вредные выбросы в атмосферу без экологического разрешения, что стало нарушением ч. 3 ст. 12 и ч. 1 ст. 69 Экологического кодекса РК. В адрес компании “Тенгизшевройл” выдано предписание о возмещении ущерба от загрязнения атмосферного воздуха на сумму 4 млрд 845 млн 174 тысячи 897 тенге», — проинформировал главный государственный экологический инспектор по Атырауской области Канат Калмухан.

В начале этой недели в соцсетях распространилось видео, на котором, как выяснилось, на заводе второго поколения ТОО «Тенгизшевройл» зафиксирована утечка газа. Как сообщили в Минэнерго, факт произошёл 29 мая 2016 года.

По результатам проверки ТОО «ТШО» привлечено к административной ответственности в виде штрафа по статье 328 КоАП РК — 65 164 тенге и по статье 326, часть 2, КоАП РК — 1 060 500 тенге. Также предъявлен ущерб на сумму 283 000 тенге.