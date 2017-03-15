Почти на пять млрд тенге оштрафовали Тенгизшевройл за аварийный выброс газа
Огромный штраф в 4 млрд 845 млн тенге выписали экологи ТОО «Тенгизшевройл» за вредные выбросы без разрешения, сообщает «Казинформ».
Огромный штраф в 4 млрд 845 млн тенге выписали экологи ТОО «Тенгизшевройл» за вредные выбросы без разрешения, сообщает «Казинформ».
Компания, разрабатывающая в Атырауской области Тенгизское и Королевское месторождения, произвела аварийный выброс в атмосферу 33 млн 393 тысячи кубометров газа.
«Факт ненормативного сжигания газа на факелах произошёл в
В начале этой недели в соцсетях распространилось видео, на котором, как выяснилось, на заводе второго поколения ТОО «Тенгизшевройл» зафиксирована утечка газа. Как сообщили в Минэнерго, факт произошёл 29 мая 2016 года.
По результатам проверки ТОО «ТШО» привлечено к административной ответственности в виде штрафа по статье 328 КоАП РК — 65 164 тенге и по статье 326, часть 2, КоАП РК — 1 060 500 тенге. Также предъявлен ущерб на сумму 283 000 тенге.