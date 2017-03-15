«Уфаводоканал» сообщил о временном отключении воды в домах

16 марта в башкирской столице запланировано три отключения холодной воды.

В Кировском районе, с 10 до 20 часов не будет холодной воды на ул. Геологов, 51/2.

В Советском районе, с 10 до 18 часов горячее и холодное водоснабжение будет недоступно на ул. Петропавловская, 51; Бульвар Ибрагимова, 62а.

В Калининском районе, с 10 до 18 часов без холодной воды окажутся жильцы домов №№ 52, 54, 56 на ул. Черниковская.

17 марта в Советском районе, с 10 до 19 часов будет отключена холодная и горячая вода на ул. Революционная, 52; ул. Цюрупы, 100/102 и 100/1.