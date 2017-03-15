В Калининградской области бензин марки АИ-95 стремится к отметке в 41 рубль за литр

Цены на топливо оказались следующими: бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т. п. ) — 38,35 рубля (ранее — 38,27 рубля), АИ-95 — 40,57 рубля (ранее — 40,51 рубля), дизельного топлива — 38,69 рубля (ранее — 38,64 рубля).

Средняя цена литра бензина в СЗФО составила 37,41 рубля.