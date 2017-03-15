В Калининградской области бензин марки АИ-95 стремится к отметке в 41 рубль за литр

Цены на топливо оказались следующими: бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т. п.) — 38,35 рубля (ранее — 38,27 рубля), АИ-95 — 40,57 рубля (ранее — 40,51 рубля), дизельного топлива — 38,69 рубля (ранее — 38,64 рубля).
Средняя цена литра бензина в СЗФО составила 37,41 рубля.
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 34,40 до 37,30 рубля за литр, марки АИ-95 и выше — от 37,90 до 41,40 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 35 до 36,39 рубля, марки АИ-95 и выше — от 38,30 до 40,44 рубля за литр. Соответствующие данные приводит Росстат.