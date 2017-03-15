Судостроительный завод в Хабаровском крае оштрафовали за нарушение экологии

Хабаровск, 15 марта, AmurMedia.

По представлениям прокуратуры судостроительный завод в Хабаровском крае оштрафован за нарушение экологического законодательства. За несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства должностное и юридическое лица заплатит 110 тысяч рублей, сообщили ИА AmueMedia в краевой прокуратуре.

Хабаровской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах выявлены факты нарушений экологических и санитарно-эпидемиологических требований в деятельности ПАО «Амурский судостроительный завод» при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании и размещении отходов I — IV классов.

В связи с выявленными нарушениями, во исполнение представления специализированной прокуратуры предприятием приняты меры, направленные на фактическое устранение и недопущение подобных нарушений впредь, двое должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по постановлениям прокуратуры должностное и юридическое лица ПАО «Амурский судостроительный завод» привлечены к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства в виде штрафов на общую сумму 110 тысяч рублей соответственно.