Судостроительный завод в Хабаровском крае оштрафовали за нарушение экологии
Предприятие заплатит в общей сложности 110 тысяч рублей.
Предприятие заплатит в общей сложности 110 тысяч рублей.
Хабаровск, 15 марта, AmurMedia.
По представлениям прокуратуры судостроительный завод в Хабаровском крае оштрафован за нарушение экологического законодательства. За несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства должностное и юридическое лица заплатит 110 тысяч рублей, сообщили ИА AmueMedia в краевой прокуратуре.
Хабаровской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах выявлены факты нарушений экологических и
В связи с выявленными нарушениями, во исполнение представления специализированной прокуратуры предприятием приняты меры, направленные на фактическое устранение и недопущение подобных нарушений впредь, двое должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, по постановлениям прокуратуры должностное и юридическое лица ПАО «Амурский судостроительный завод» привлечены к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства в виде штрафов на общую сумму 110 тысяч рублей соответственно.