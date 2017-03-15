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07:07 (мск), источник: Newtimes.kz

Казахстанские банки предупреждают владельцев платежных карт о фишинге

Банкиры обращают внимание казахстанцев на участившиеся случаи мошенничества с клиентами, передает телеканал «Хабар24».

Источник: Newtimes.kz

В связи с этим руководители банков второго уровня просят клиентов быть внимательными и не оставлять свои персональные данные третьим лицам.

По словам экспертов, одна из распространенных технологий — фишинг. Суть заключается в том, что мошенники на профессиональном уровне подделывают сайты банков. Затем клиентам направляются письма с вредоносным кодом. Как правило, в сообщении содержится информация, в которой просят перейти по ссылке на фейковый сайт, и там подтвердить персональные данные. В отдельных случаях к «будущим жертвам» обращаются по телефону и под разным предлогом узнают нужную информацию.

«Никто из банковских сотрудников не будет звонить, чтобы спрашивать: “Скажите мне СVV-код, пароль”. Основная проблема заключается в том, что люди наши доверчивые, и раскрывают информацию третьим лицам, что является основой для того, чтобы похищали денежные средства с карточек. Поэтому мы говорим: не раскрывайте информацию, она является персональной. И никогда банковские сотрудники эту информацию у вас не попросят», ― пояснил заместитель председателя правления БВУ Марат Альменов.

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