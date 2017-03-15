Казахстанские банки предупреждают владельцев платежных карт о фишинге

В связи с этим руководители банков второго уровня просят клиентов быть внимательными и не оставлять свои персональные данные третьим лицам.

По словам экспертов, одна из распространенных технологий — фишинг. Суть заключается в том, что мошенники на профессиональном уровне подделывают сайты банков. Затем клиентам направляются письма с вредоносным кодом. Как правило, в сообщении содержится информация, в которой просят перейти по ссылке на фейковый сайт, и там подтвердить персональные данные. В отдельных случаях к «будущим жертвам» обращаются по телефону и под разным предлогом узнают нужную информацию.