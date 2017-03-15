Иркутская область может не успеть в срок расселить жителей аварийных домов

Программа расселения аварийного жилья, начатая в 2014 году и завершающаяся в сентябре 2017 года, по состоянию на 1 марта выполнена на 72,2%. Некоторые регионы, в том числе Иркутская область, могут не уложиться в график. Если регионы не завершат переселение в полном объеме до 1 сентября, то они обязаны будет вернуть в Фонд ЖКХ всю финансовую поддержку начиная с 2013 года, отметил глава Минстроя Михаил Мень. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Регионам за оставшиеся полгода предстоит расселить еще 3,1 млн кв. метров такого жилья. Напомним, программа распространяется на жилье, признанное аварийным до 2012 года: всего 11,4 млн кв. метров, пишет газета «Коммерсант».

Некоторые регионы, по данным Фонда ЖКХ, уже полностью выполнили программу. Это Ингушетия, Чечня, Калининградская и Московская области. Прошлогодний показатель полностью выполнили 56 субъектов РФ. Низкое исполнение плана 2016 года (менее 30%) продемонстрировали Тульская (17,2%), Саратовская (22,2%) и Ивановская (8,1%) области. Не приступили к его выполнению Амурская область и Тува.

Для оценки объемов аварийного фонда, для которого сохраняется риск нерасселения к 1 сентября, Минстрой проверил 33 региона.

«Наибольший уровень риска сегодня наблюдается в Амурской, Саратовской, Иркутской областях, Приморье и Туве. Если регион не завершит переселение в полном объеме до 1 сентября 2017 года, он обязан будет вернуть в Фонд ЖКХ всю финансовую поддержку на переселение начиная с 2013 года», — отметил министр.

Одновременно с этим власти обсуждают и организацию за счет бюджетных и внебюджетных источников средств постоянно действующего механизма расселения аварийного фонда, признанного таковым уже после 2012 года. Этот механизм будет направлен на привлечение инвесторов к расселению аварийного жилья, а также на использование потенциала арендного жилья.

Площади «нового аварийного» фонда сопоставимы с теми, что подпали под действие заканчивающейся программы расселения. К началу 2017 года она достигала уже 9,3 млн кв. метров (в конце 2016 года — 8,2 млн кв. метров). Самые большие объемы зафиксированы в Якутии, Пермском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Самарской области — в них насчитывается в общей сложности более 2,3 млн кв. метров, или более четверти жилья, признанного аварийным с 2012 года.

Напомним, губернатор Иркутской области Сергей Левченко выразил сомнения, что до 1 сентября Братск сможет завершить программу переселения граждан полностью, так как за восемь месяцев построить более 90 тысяч кв. метров жилья — непросто. При этом глава региона подчеркнул, что задача обеспечить людей новым комфортным жильем должна быть выполнена.