Красноярскому АПК выделяют еще 700 млн рублей

В 2017 году дополнительные расходы на агропромышленный комплекс Красноярского края составит 707 млн рублей. Часть этих средств будет направлена в регион из федерального бюджета. Накануне комитет по делам села и агропромышленной политике Законодательного Собрания края обсудил корректировку краевого бюджета по линии сельского хозяйства.

С докладом перед народными избранниками выступила заместитель министра финансов края Ирина Пастухова, которая представила депутатам основные параметры обновленного бюджета. Так, федеральный центр дополнительно выделяет Красноярскому краю средства на дороги — 1 млрд рублей, лекарственное обеспечение льготникам — 880 млн, ремонт и строительство школ — 622 млн, господдержку АПК — 230 млн, санавиацию — 172 млн, компенсацию пенсионерам платы за капитальный ремонт — 165 млн.

По федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий» край получит 162 млн рублей, на высокотехнологичную медицинскую помощь — 72,5 млн, на поддержку малого и среднего бизнеса — 72 млн, на единовременные выплаты медицинским работникам из бюджета ФОМС — 62 млн, на развитие материально-технической базы домов культуры — 42 млн, на поддержку малых муниципальных театров — около 4 млн.

Из краевого бюджета на перинатальный центр в Норильске будет дополнительно выделено 622 млн рублей. 422 млн предусмотрено на льготные лекарства, 360 млн — на объекты Универсиады, 288 млн — на приобретение строящихся детских садов, 100 млн — на реконструкцию краевой клинической больницы, 80 млн — на реконструкцию красноярского стадиона «Локомотив». На борьбу с сибирским шелкопрядом региональный бюджет выделит 300 млн рублей.

Заместитель министра сельского хозяйства Ирина Белецкая рассказала об изменении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». В 2017 году расходы по этому направлению увеличиваются на 707 млн рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета — на 370 млн; за счет средств краевого бюджета — на 337 млн.

В целом по программе расходы составят 6 млрд 792 млн рублей.

Депутат Александр Бойченко обратился к вице-премьеру — министру сельского хозяйства края Леониду Шорохову с рядом замечаний: «С нынешнего года сельхозпредприятия не имеют возможности получать господдержку из краевого бюджета в случае налоговой задолженности. А что делать, когда налоговые службы выставляют долги в размере 50 копеек или 1 рубль?».

Леонид Шорохов признал: «Действительно, такие случаи есть, идет сбор информации. Кроме того, министерство рассчитывает на разъяснения со стороны налоговых служб».

Сергей Зяблов предложил на площадке Законодательного Собрания организовать встречу сельхозтоваропроизводителей и руководителей налоговых ведомств края. Подводя итоги обсуждения, председатель комитета сказал: «Дополнительные соглашения с федеральным центром по софинансированию ряда направлений — это положительный факт. Теперь необходимо принять корректировку, чтобы достигнутые договоренности были реализованы. Аграрный сектор получит еще 707 млн рублей. Губернатор и правительство сдержали ранее данное слово, дополнительные средства из краевого бюджета будут выделены на сельское хозяйство».